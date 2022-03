Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: un broker relève son objectif à 10500p information fournie par Cercle Finance • 07/03/2022 à 17:43









(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance dans le vert alors qu'UBS réitère sa recommandation 'achat' sur AstraZeneca tout en remontant son objectif de cours de 10000 à 10500 pence, nouvelle cible qui implique un potentiel de hausse de 21% pour le laboratoire pharmaceutique anglo-suédois.



'Le récent succès d'Enhertu dans l'essai Destiny-Breast04 nous permet de plaider pour une adoption plus rapide que les modèles de consensus avec un potentiel de hausse significatif', explique le broker dans sa note.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.28%