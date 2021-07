Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : un administrateur d'Alexion rejoint le conseil information fournie par Cercle Finance • 22/07/2021 à 10:34









(CercleFinance.com) - Andreas Rummelt, un administrateur d'Alexion, va faire son entrée au conseil d'administration d'AstraZeneca suite à la finalisation hier du rapprochement entre les deux groupes. Il rejoindra au sein du conseil du groupe Aradhana Sarin, l'ancien directeur financier d'Alexion, récemment nommé au même poste chez AstraZeneca ainsi qu'au conseil du géant biopharmaceutique. Le Dr. Rummelt, un ancien cadre de Sandoz et de Novartis, siégeait au conseil d'Alexion depuis 2010. Sa nomination sera effective à compter du 1er août.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.34%