AstraZeneca: trois nouvelles approbation en vue dans l'UE

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi que trois de ses anticancéreux-vedette avaient été recommandés pour de nouvelles indications en Europe par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP).



Enhertu, le conjugué anticorps-médicament (ADC) qu'il développe avec le japonais Daiichi Sankyo, a ainsi obtenu un avis positif de cette émanation de l'Agence européenne de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour ce qui concerne le traitement du cancer avancé de l'estomac dit 'HER2-positif'.



Des essais cliniques ont en effet montré qu'Enhertu avait une efficacité 'significative' et qu'il permettait d'améliorer la survie globale des patients par rapport à une chimiothérapie seule.



Quant à l'Imfinzi, il a été recommandé par le CHMP en vue d'une mise sur le marché dans l'Union européenne dans le traitement de première ligne du cancer des voies biliaires non opérable ou métastatique, en complément d'une chimiothérapie.



Une étude avait démontré que le médicament permettait de réduire de 24% le risque de décès des patients par rapport à une chimiothérapie seule.



Le CHMP a également adopté une opinion favorable en vue de la commercialisation du Lynparza dans le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration chez les patients non éligibles à une chimiothérapie.



Toutes ces décisions sont censées permettre l'homologation de ces médicaments dans ces nouvelles indications au cours des mois qui viennent, l'avis du CHMP n'étant que consultatif.





