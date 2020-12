Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : trois approbations pour le Lynparza au Japon Cercle Finance • 28/12/2020 à 09:45









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que le Lynparza (olaparib) a reçu trois approbations au Japon et pourra donc être utilisé pour traiter les cancers avancés de l'ovaire, de la prostate et du pancréas. Les autorités se sont appuyées sur les résultats positifs des essais PAOLA-1 (cancer ovarien), PROfound (cancer de la prostate) et POLO (cancer du pancréas) de phase III, qui ont chacun été publiés dans le New England Journal of Medicine, indique AstraZeneca. 'Ces trois approbations permettent aux patients japonais d'être traités avec Lynparza, un traitement ciblé personnalisé en fonction de leurs biomarqueurs spécifiques', a déclaré Dave Fredrickson, vice-président exécutif de la division Oncologie d'AstraZeneca.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +1.74%