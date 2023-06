Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: Tagrisso efficace comme traitement adjuvant information fournie par Cercle Finance • 05/06/2023 à 11:31









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé ce week-end avoir obtenu des résultats 'sans précédent' en termes de survie dans le traitement du cancer du poumon au stade précoce grâce à son comprimé Tagrisso.



Le groupe biopharmaceutique souligne que 88% des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules avec mutation de l'EGFR ayant participé à son essai clinique de phase III 'Adaura' étaient toujours en vie au bout de cinq ans.



Selon le laboratoire, Tagrisso a ainsi réduit le risque de décès de 51% en comparaison d'un placebo, à la fois dans la population principalement ciblée, mais aussi dans l'ensemble de la population de l'étude.



'Nous pensons que ces données présentées au cours de l'ASCO devraient venir clore le débat consistant à savoir si Tagrisso peut oui ou non être utilisé en tant que traitement adjuvant', réagissent les analystes d'UBS.



L'essai portait sur des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules exprimant le récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) à un stade précoce après une opération complète de la tumeur dans une intention curative.



Tagrisso, conçu pour inhiber les mutations de l'EGFR et doté d'une activité clinique contre les métastases, se présente sous la forme de comprimés de 40 mg et de 80 mg à prendre par voie orale une fois par jour.



Le médicament a été approuvé dans de nombreux pays comme traitement de première intention du cancer du poumon avec mutation de l'EGFR à un stade avancé.





