AstraZeneca supprime 600 postes dans le secteur commercial aux États-Unis, selon Bloomberg News

AstraZeneca AZN.L a supprimé environ 600 postes au sein de ses équipes commerciales spécialisées dans les maladies respiratoires et l'immunologie aux États-Unis, dans le cadre de son programme de réduction des coûts sur trois ans, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Ces suppressions font suite à l'annonce faite fin octobre par le laboratoire pharmaceutique britannique de son intention de réaliser environ 1,5 milliard de dollars d'économies par an et de réinvestir dans son portefeuille de médicaments en cours de développement.

Certains employés touchés par cette restructuration devraient être réaffectés au sein de l’entreprise, a indiqué Bloomberg.

Ces suppressions interviennent alors que le directeur général d’AstraZeneca, Pascal Soriot, s’efforce de rassurer les investisseurs sur la capacité de l’entreprise à atteindre son objectif de 80 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel d’ici 2030, tandis que les laboratoires pharmaceutiques en général font l’objet d’une surveillance accrue quant à la solidité de leur portefeuille de produits en développement.

Le portefeuille d’AstraZeneca dans les domaines de l’immunologie et des maladies respiratoires a représenté 16% de son chiffre d’affaires du troisième trimestre, soit 2,5 milliards de dollars.

AstraZeneca n’a pas souhaité commenter cette information.