AstraZeneca supprime 600 postes commerciaux aux Etats-Unis

Le laboratoire britannique réduit ses effectifs dans les équipes respiratoire et immunologie outre-Atlantique, dans le cadre d'un plan visant 1,5 milliard de dollars d'économies annuelles. Pascal Soriot cherche ainsi à convaincre les investisseurs de la trajectoire du groupe vers 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici 2030.

AstraZeneca a supprimé environ 600 postes dans ses équipes commerciales respiratoire et immunologie aux Etats-Unis, rapporte Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. Ces coupes s'inscrivent dans un plan d'économies sur trois ans.

Elles font suite à l'annonce fin octobre du laboratoire britannique, qui vise environ 1,5 milliard USD d'économies annuelles à réinvestir dans son portefeuille de médicaments. Selon Bloomberg, une partie des salariés concernés devrait être réaffectée en interne.

Ces réductions interviennent alors que le PDG Pascal Soriot cherche à rassurer les investisseurs sur la capacité du groupe à atteindre 80 milliards USD de chiffre d'affaires annuel d'ici 2030, dans un secteur sous examen croissant.

Le pôle immunologie et respiratoire d'AstraZeneca a représenté 16% du chiffre d'affaires du groupe au troisième trimestre, soit 2,5 milliards USD, un segment désormais directement touché par ce plan d'économies.