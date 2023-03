Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

AstraZeneca: succès d'Imfinzi dans le cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 09/03/2023 à 11:06

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé jeudi que l'une de ses immunothérapies-vedettes, Imfinzi, était parvenue à améliorer la survie de patients atteints d'une forme de cancer du poumon dont la tumeur est opérable.



Cet essai de phase III a établi qu'un traitement à base d'Imfinzi, avant et après la chirurgie, permettait d'accroître de manière 'significative' la survie sans événement (c'est-à-dire sans récurrence ni progression de la maladie) chez les patients atteints d'un cancer non à petites cellules.



'Les patients atteints d'un cancer non à petites cellules sont confrontés à des taux élevés et inacceptables de récurrence de leur maladie, en dépit d'un traitement par chimiothérapie et d'une opération', explique Susan Galbraith, la responsable de la branche d'oncologie d'AstraZeneca.



'Nous avons démontré que l'ajout d'Imfinzi, à la fois avant et après une chirurgie, permettait d'améliorer de manière significative la survie des patients sans récurrence ni progression de la maladie', a-t-elle ajouté.



Cotée à la Bourse de Londres, l'action AstraZeneca s'inscrivait en hausse de 0,4% jeudi en milieu de matinée suite à cette annonce.