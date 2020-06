Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : statut orphelin au Japon pour selumetinib Cercle Finance • 30/06/2020 à 11:35









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que les autorités japonaises ont octroyé un statut de médicament orphelin à selumetinib pour traiter la neurofibromatose de type 1, une maladie génétique rare et débilitante. Le laboratoire britannique, qui développe et commercialise selumetinib conjointement avec son pair américain Merck, précise que ce statut est destiné aux maladies touchant moins de 50.000 personnes au Japon avec un besoin médical insatisfait élevé.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.68%