AstraZeneca: statut de traitement novateur pour Enhertu

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mercredi que l'administration sanitaire américaine (FDA) avait accordé le statut de 'percée thérapeutique' (breakthrough therapy) à Enhertu dans le cancer du sein dit 'HER2 faible'.



La société biopharmaceutique rappelle dans un communiqué que ce traitement a obtenu des résultats positifs lors de la phase de test III en permettant une amélioration 'significative' de la survie des patients traités.



Le statut de 'percée thérapeutique' mis en place par la FDA vise à accélérer l'examen et la mise sur le marché de médicaments destinés à traiter des maladies graves ou potentiellement mortelles.



Enhertu, déjà commercialisé dans une quarantaine de pays, a été développé sur la base d'un mécanisme d'action oncologique découvert par le japonais Daiichi Sankyo, qui reste son partenaire dans le cadre du projet.





