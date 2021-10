Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : statut de 'breakthrough therapy' pour Enhertu information fournie par Cercle Finance • 04/10/2021 à 09:58









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi que la Food and Drug Administration (FDA) avait accordé le statut d''avancée thérapeutique' ('breakthrough therapy') au médicament Enhertu pour le traitement du cancer du sein. Le groupe biopharmaceutique précise que la décision de l'autorité sanitaire américaine concerne les patients adultes atteints d'un cancer dit 'HER2 positif' inopérable ou métastasé ayant déjà reçu un ou plusieurs traitements. Il s'agit de la quatrième désignation de traitement innovant obtenu par Enhertu auprès de la FDA après des décisions similaires dans le cancer du poumon ou le cancer de l'estomac, notamment. Enhertu, développé avec le japonais Daiichi Sankyo, se compose d'un anticorps monoclonal, ce qui en fait un traitements par immunothérapie. La désignation de 'breakthrough therapy' vise à accélérer le développement et l'évaluation réglementaire de médicaments destinés à traiter des maladies graves.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.74%