AstraZeneca: souligne le potentiel des cellules HVP

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce qu'une étude expérimentale démontré que les cellules progénitrices ventriculaires humaines (HVP) sont capables de favoriser la régénération du tissu cardiaque sain après une crise cardiaque, d'améliorer la fonction cardiaque et de réduire le tissu cicatriciel.



Publiée dans Nature Cell Biology, cette recherche a été menée par des scientifiques d'AstraZeneca en collaboration avec l'Université technique de Munich (TUM), l'hôpital universitaire de TUM Klinikum rechts der Isar, le Karolinska Institutet et la société Procella Therapeutics.



Les résultats ont montré une réduction significative du volume de l'infarctus de 7,0 ± 1,3 % dans le bras traité par le HVP contre 2,5 ± 1,6% dans le bras non traité.



' Ces résultats mettent en évidence une étape importante dans l'utilisation thérapeutique potentielle des cellules HVP dans le traitement des patients souffrant d'insuffisance cardiaque grave, en particulier parmi les populations âgées pour lesquelles la chirurgie cardiaque peut représenter une contrainte excessive pour la récupération', a commenté Karl-Ludwig Laugwitz, professeur de cardiologie à la TUM.







