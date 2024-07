Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: sollicite l'EMA pour un anticorps de la Covid information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a accepté d'étudier sa demande d'autorisation de mise sur le marché pour le sipavibart dans le cadre d'une procédure d'évaluation accélérée.



Sipavibart est un anticorps expérimental destiné à la prévention du COVID-19 chez les patients immunodéprimés, qui ne répondent souvent pas suffisamment à la vaccination.



Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA a accordé cette évaluation accélérée en raison de l'importance de sipavibart pour la santé publique et l'innovation thérapeutique.



La demande est basée sur les résultats positifs de l'essai de phase III SUPERNOVA, qui a démontré la sécurité et l'efficacité de sipavibart dans la prévention du COVID-19 symptomatique chez les patients immunodéprimés.



AstraZeneca collabore également avec d'autres autorités réglementaires pour l'autorisation potentielle du sipavibart.





