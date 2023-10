Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: Soliris approuvé en Chine dans la NMOSD information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 10:44









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que le Soliris (écoulizumab) a été approuvé en Chine pour le traitement des patients adultes atteints du trouble du spectre de la neuromyélite optique (NMOSD) qui sont positifs aux anticorps anti-aquaporine-4 (AQP4) (Ab+).



La NMOSD est une maladie auto-immune rare et débilitante qui affecte le système nerveux central (SNC), y compris la colonne vertébrale et les nerfs optiques.



Soliris devient ainsi le premier et unique inhibiteur du complément approuvé pour le traitement de la NMOSD en Chine.



L'approbation de l'Administration nationale des produits médicaux (NMPA) en Chine s'est basée sur les résultats d'un essai de phase III montrant qu'à 48 semaines, 98 % des patients traités par Soliris étaient exempts de rechute, comparativement à 63 % des patients recevant un placebo.



De plus, 96 % des patients traités par Soliris sont restés exempts de rechute à 144 semaines pendant contre 45 % des patients traités par placebo.





