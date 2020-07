ASTRAZENECA signe un partenariat à 6 milliards dans le traitement du cancer

(AOF) - AstraZeneca a annoncé aujourd'hui avoir signé un partenariat avec le laboratoire japonais Daiichi Sankyo pour développer et commercialiser des traitements contre certains cancers, notamment ceux du poumon et du sein. La compagnie britannique paiera ainsi à Daiichi jusqu'à 6 milliards de dollars, dont 1 milliard d'avance, 1 milliard pour l'obtention des autorisations réglementaires, et jusqu'à 4 milliards pour les différentes étapes liées aux ventes. Le traitement, destiné à la chimiothérapie, est conçu pour s'attaquer uniquement aux protéines TROP2, limitant ainsi les effets secondaires.

