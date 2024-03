Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: se prépare à de futures pandémies en GB information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 16:52









(CercleFinance.com) - AstraZeneca prévoit d'investir 650 millions de livres sterling au Royaume-Uni afin de préparer le pays à de futures pandémies, a annoncé mercredi le gouvernement britannique.



Le groupe biopharmaceutique a notamment l'intention de consacrer 450 millions de livres à la construction de nouvelles installations sur son site de production de Speke, non loin de Liverpool.



Ce bâtiment, qui sera entièrement alimenté par des énergies renouvelables, sera consacré à la recherche, à la conception et à la fabrication de vaccins.



AstraZeneca compte par ailleurs renforcer son positionnement dans les sciences de la vie avec un investissement de quelque 200 millions de livres sur son site de référence de Cambridge.



Ce projet est censé permettre la création de quelque 1000 emplois, en plus des 2300 postes de chercheurs et de scientifiques déjà existants sur le site.



Cette annonce intervient dans le cadre de la présentation par le ministre des Finances britannique, Jeremy Hunt, d'un budget de printemps essentiellement caractérisé par des baisses d'impôts.



A titre d'information, AstraZeneca fête cette années les 25 ans de la fusion entre le britannique Zeneca Group et le suédois Astra AB.





