AstraZeneca : sans grande tendance après ses résultats

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a fait état jeudi de ventes trimestrielles légèrement supérieures aux attentes, une annonce qui ne suscitait pas de vive réaction au niveau de son cours de Bourse à Londres. Le groupe biopharmaceutique indique que son chiffre d'affaires a grimpé de 31% à 8,2 milliards de dollars sur le deuxième trimestre, dont 7,15 milliards de dollars hors vaccin contre le Covid, alors que le consensus visait sept milliards de dollars. Dans son communiqué, le laboratoire mentionne la vigueur de ses activités dans l'oncologie, les indications cardiovasculaire, rénale et métabolisme (CVRM) ainsi que dans les troubles respiratoires. Il fait état d'un bénéfice par action 'core' de 0,90 dollar hors vaccin, alors que les analystes anticipaient 0,91 dollar. Suite à la finalisation de l'acquisition d'Alexion, le groupe a toutefois déclaré qu'il visait désormais pour l'ensemble de l'année 2021 un BPA 'core' dans une fourchette allant de 5,05à 5,40 dollars. Suite à ces annonces, le titre AstraZeneca était en hausse de 0,3% en milieu de matinée à la Bourse de Londres, alors que le FTSE progressait de 0,6%.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.13%