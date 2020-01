Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : revue prioritaire pour Lynparza Cercle Finance • 13/01/2020 à 11:28









(CercleFinance.com) - AstraZeneca et Merck & Co annoncent qu'un dossier de demande d'approbation de Lynparza (olaparib) en combinaison avec bevacizumab a été accepté pour revue prioritaire aux Etats-Unis, pour le traitement de maintenance en première ligne dans le cancer ovarien avancé. Cette revue prioritaire de la FDA a été accordée sur la base des résultats de l'essai pivot de phase III PAOLA-1, qui ont été publiés dans The New England Journal of Médicine, essai comparant la combinaison Lynparza-bevacizumab avec bevacizumab seul. En revanche, après recommandation d'un comité indépendant, AstraZeneca a décidé d'arrêter l'essai de phase III STRENGTH pour Epanova, du fait de sa faible probabilité de bénéfice par les patients atteints de dyslipidémie mixte ayant un risque accru de maladie cardiovasculaire.

