AstraZeneca: revue prioritaire aux USA pour Tagrisso information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 10:01









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi que l'autorité américaine du médicament (FDA) avait accordé une revue prioritaire à son anticancéreux Tagrisso dans le traitement d'une forme particulière du cancer bronchique.



Il s'agit du cancer du poumon dit 'non à petites cellules' non opérable de stade 3 chez les patients présentant une mutation du gène de l'EGFR, après administration d'une chimiothérapie.



S'il devait être approuvé, Tagrisso serait proposé aux patients présentant une délétion dans l'exon 19 ou une mutation L858R dans l'exon 21.



Dans un communiqué, AstraZeneca souligne que près de 200.000 américains sont touchés chaque année par un cancer du poumon, dont 80% à 85% par un cancer du poumon dit non à petites cellules, la forme la plus fréquente de la maladie.



Parmi ces derniers, 15% présentent des mutations EGFR et un sur cinq une forme non opérable, ajoute le laboratoire.



Une 'revue prioritaire' signifie que la FDA a pour objectif de statuer sur une demande d'approbation sur une période raccourcie par rapport aux procédures standard, généralement autour de six mois.





