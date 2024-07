Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: réunion avec un comité consultatif de la FDA information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 11:13









(CercleFinance.com) - AstraZeneca est revenu vendredi sur la réunion organisée hier avec un comité consultatif de la FDA concernant sa demande de mise sur le marché de son immunothérapie Imfinzi dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules pouvant être opéré.



D'après le laboratoire, le Comité de consultation des médicaments oncologiques de la FDA (Oncologic Drugs Advisory Committee - ODAC) a notamment acté le fait que son médicament avait bien atteint son critère d'évaluation principal, à savoir la survie sans événement, lors de son étude clinique de phase III.



Selon AstraZeneca, la réunion a donc permis de mettre en lumière le potentiel d'Imfinzi dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules opérable.



'Le comité a reconnu qu'il était possible de répondre à ce besoin urgent non satisfait (...) avant et après la chirurgie, ce qui pourrait augmenter de manière significative la durée pendant laquelle les patients vivent sans progression ni récidive de la maladie durant cette phase d'intention curative', a estimé le Pr. John Heymach, de l'Université du Texas, qui avait participé aux essais cliniques.



La FDA avait accepté de se pencher sur le dossier d'enregistrement d'Imfinzi dans cette indication en septembre 2023.



L'ODAC est un comité qui fournit à la FDA des recommandations d'experts indépendants. Si la FDA tient généralement compte de son avis, elle n'est pas tenue de s'aligner aux conclusions du comité.



A la Bourse de Londres, l'action AstraZeneca progressait de 1,2% vendredi matin, effaçant ses pertes de la veille dues à l'accueil frisquet qui avait été réservée à ses résultats trimestriels.





