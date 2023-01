Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: retrait de l'autorisation sur Evusheld aux USA information fournie par Cercle Finance • 27/01/2023 à 10:58









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé jeudi soir que la Food and Drug Administration (FDA) avait retiré, jusqu'à nouvel ordre, l'autorisation d'urgence dont bénéficiait Evusheld pour la prévention du Covid-19.



D'après le groupe pharmaceutique, l'agence sanitaire américaine justifie sa décision par le manque d'efficacité d'Evusheld face au nombre élevé de variants qui circulent actuellement aux Etats-Unis.



Dans un communiqué, AstraZeneca note que le gouvernement américain recommande néanmoins que les stocks d'Evusheld soient conservés en perspective d'une éventuelle résurgence des variants contre lesquels Evusheld est efficace.



Le laboratoire dit désormais travailler sur une association d'anticorps à longue durée d'action (ACLA) qui devrait être efficace contre l'ensemble des sous-variants du virus chez les personnes immunodéprimées.



Sous réserve des autorisations réglementaires, ce nouveau produit devrait être disponible dans le courant du second semestre de l'année.





