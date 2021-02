Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : résultats révolutionnaires pour le tezepelumab Cercle Finance • 26/02/2021 à 17:22









(CercleFinance.com) - A l'issue d'un essai de phase III, AstraZeneca est en mesure d'affirmer que le tezepelumab a démontré son efficacité par rapport au placebo chez les patients souffrant d'asthme sévère et incontrôlé. Pour le professeur Andrew Menzies-Gow, directeur de la division pulmonaire au Royal Brompton Hospital de Londreset chercheur principal de l'essai, les résultats obtenus sont 'révolutionnaires pour les nombreux patients souffrant d'asthme sévère qui continuent de faire face à symptômes débilitants malgré la prise en charge standard de médicaments inhalés et de produits biologiques actuellement approuvés'. 'Le tezepelumab a le potentiel de transformer le traitement d'une large population de patients souffrant d'asthme sévère quel que soit leur type d'inflammation, y compris ceux avec et sans phénotype éosinophile ', a-t-il ajouté.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.91%