AstraZeneca: résultats prometteurs pour Tagrisso

(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir qu'un essai de phase III a montré que Tagrisso (osimertinib), lorsqu'il estassocié à une chimiothérapie, a démontré une amélioration cliniquement et statistiquement significative de la survie sans progression (PFS) par rapport à Tagrisso seul, chez les patients souffrant de cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) de stade localement avancé (stade IIIB- IIIC) ou métastatique (stade IV), avec mutation du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFRm).



Le laboratoire précise qu'au moment de cette analyse, les données de survie globale (SG) étaient immatures. Par conséquent, elles seront formellement évaluées lors d'une analyse ultérieure.



En attendant, 'ces résultats [...] montrent que Tagrisso a le potentiel d'offrir aux patients une nouvelle option de traitement en première intention qui peut prolonger leur durée de vie sans que leur maladie ne progresse', résume Susan Galbraith, vice-présidente exécutive en charge de la R&D en oncologie chez AstraZeneca.





