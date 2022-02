AstraZeneca: résultats prometteurs pour l'Enehertu information fournie par Cercle Finance • 21/02/2022 à 09:52

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce ce matin que les premiers résultats d'un essai de phase III portant sur soin du cancer du sein métastatique HER2-low avec l'Enhertu (trastuzumab deruxtecan) d'AstraZeneca et Daiichi Sankyo 'offrent la possibilité de redéfinir la façon dont la maladie est classée et traitée'.



Des résultats positifs de haut niveau ont montré qu'Enhertu a démontré une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie sans progression (PFS) et de la survie globale (OS) chez les patients, par rapport au choix de chimiothérapie classique.



Enhertu est un conjugué anticorps-médicament (ADC) dirigé contre HER2 développé conjointement par AstraZeneca et Daiichi Sankyo.



'Nous sommes impatients de partager les résultats détaillés de cette étude avec la communauté médicale et d'entamer des discussions avec les organismes de réglementation du monde entier dans le but d'apporter Enhertu aux patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique précédemment considéré comme HER2 négatif', a réagi Ken Takeshita, Global Head de la R&D chez Daiichi Sankyo.