AstraZeneca : résultats prometteurs pour l'AZD7442

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce aujourd'hui que son essai de phase III portant sur l'AZD7442, combinaison de deux anticorps à longue durée d'action- s'est montré concluant dans le cadre de la prophylaxie préexposition contre la Covid, avec une réduction de 77% du risque de développer une forme symptomatique de la maladie par rapport au placebo. Le laboratoire précise 'qu'aucun décès lié au Covid-19 n'est survenu chez les personnes traitées avec l'AZD7442' alors que trois personnes traitées avec le placebo ont développé des formes graves - avec deux décès à déplorer. Pour Myron J. Levin, professeur de pédiatrie et de médecine à l'Université du Colorado (USA) et chercheur principal de l'essai, les données montrent que l'injection d'une dose d'AZD7442 en intramusculaire permet de prévenir rapidement et efficacement les formes symptomatiques de Covid-19. A terme, 'l'AZD7442 pourrait être un outil important dans notre arsenal pour aider les personnes ayant besoin de davantage qu'un vaccin pour reprendre une vie normale', conclut-il.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.85%