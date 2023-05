Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: résultats prometteurs pour Imfinzi information fournie par Cercle Finance • 26/05/2023 à 09:50









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce qu'un essai de phase III a permis de montrer qu'Imfinzi (durvalumab) + une chimiothérapie à base de platine suivi d'un traitement associant Imfinzi et Lynparza, ou qu'Imfinzi administré seul comme comme traitement d'entretien, ont tous deux démontré une amélioration statistiquement et cliniquement significative de survie sans progression (SSP) par rapport à la chimiothérapie standard seule, chez les patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre avancé ou récurrent récemment diagnostiqué.



Un bénéfice clinique supérieur a été observé avec l'association d'Imfinzi et de Lynparza en traitement d'entretien, précise le laboratoire.



Les données de survie globale (SG) étaient immatures au moment de cette analyse, cependant, une tendance favorable a été observée pour les deux schémas thérapeutiques, ajoute AstraZeneca.





