Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: résultats prometteurs dans le cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 09/12/2022 à 14:08









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a dévoilé jeudi des données cliniques prometteuses à l'occasion de l'édition 2022 du San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS), le principal congrès international sur le cancer du sein.



Une étude de phase II a montré en particulier que son camizestrant à prise orale avait permis une amélioration 'significative' des points de vue statistique et clinique de la survie sans progression de la maladie par rapport à Faslodex chez les patientes ménopausées atteintes d'un cancer du sein métastatique ou localement avancé, avec récepteurs positifs d'oestrogènes.



Un essai de phase I a, quant lui, démontré une efficacité encourageante et durable pour datopotamab deruxtecan dans le traitement des patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique ou non opérable avec récepteur hormonal (HR) positif ou faible ou négatif en HER2, indique le laboratoire.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.55%