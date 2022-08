Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: résultats prometteurs dans le cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 09/08/2022 à 14:20









(CercleFinance.com) - AstraZeneca et son partenaire japonais Daiichi Sankyo ont fait état mardi de résultats encourageants concernant leur médicament expérimental Datopotamab Deruxtecan dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules à un stade avancé.



Selon les résultats intérimaires d'une étude de phase 1b, cet anticorps-conjugué a entraîné un taux de réponse global de 37% chez les participants recevant également Keytruda, l'immunothérapie de Merck, un niveau jugé 'prometteur' par les deux partenaires.



Ces conclusions ont été dévoilées à l'occasion d'une présentation de dernière heure ('late-breaking') au congrès annuel de l'Association internationale pour l'étude du cancer du poumon (IASLC).





