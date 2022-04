AstraZeneca: résultats prometteurs dans la Myasthénie gravis information fournie par Cercle Finance • 06/04/2022 à 09:57

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que des résultats d'un essai de phase III ont montré l'efficacité à long terme d'Ultomiris (ravulizumab-cwvz) chez les adultes atteints de 'myasthénie gravis' (gMG) avec une amélioration de la qualité de vie maintenue pendant 60 semaines.



La Myasthénie gravis est une maladie auto-immunedans laquelle les anticorps entraînent un dysfonctionnement de la transmission neuromusculaire. Par conséquent, les symptômes sont généralement une fatigue invalidante, des troubles de l'élocution, des difficultés à avaler et à manger, une vision double ou floue, essoufflement et des épisodes d'insuffisance respiratoire.



' Ces données sont encourageantes car elles suggèrent qu'Ultomiris a le potentiel d'aider un plus large éventail de patients gMG, y compris ceux présentant des symptômes plus légers, à reprendre le contrôle de leur vie et à bénéficier d'un bénéfice clinique soutenu pendant 60 semaines', a commenté Gianluca Pirozzi, vice-présidente senior et responsable du développement et de la sécurité chez Alexion, société de R&D appartenant à AstraZeneca.



Les résultats de l'essai ont été présentés le 5 avril lors de la réunion annuelle 2022 de l'American Academy of Neurology (AAN) et le laboratoire a précisé qu'Ultomiris avait été bien toléré tout au long de l'étude.