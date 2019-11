Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : résultats positifs pour l'anifrolumab Cercle Finance • 12/11/2019 à 12:29









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a présenté aujourd'hui les résultats détaillés d'un essai de phase III portant sur un nouveau traitement potentiel du lupus érythémateux aigu sévère, qui a démontré sa supériorité par rapport au placebo. Sur le critère principal, l'anifrolumab a permis une réduction statistiquement et cliniquement significative de l'activité de la maladie après un an, avec 47,8% des patients ayant répondu, contre seulement 31,5% des patients sous placebo. L'essai a également montré des différences statistiquement significatives entre plusieurs critères d'évaluation secondaires. 49% des patients ont présenté une amélioration des manifestations cutanées à la 12e semaine, contre seulement 25% chez les patients recevant un placebo.

