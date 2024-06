Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: résultats positifs de phase 3 dans le lymphome information fournie par Cercle Finance • 17/06/2024 à 10:43









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi qu'une étude de phase 3 sur son comprimé Calquence avait montré une réduction 'significative' du risque de progression de la maladie ou de décès chez les patients atteints d'un lymphome à cellules du manteau (LCM).



Associé à une chimiothérapie, ce traitement oral a permis une réduction de 27% du risque de progression de la maladie ou de décès par rapport à l'administration d'une chimiothérapie standard chez les patients n'ayant jamais été traités.



La survie globale des patients a atteint un niveau médian de 66,4 mois, à comparer avec 49,6 mois pour la chimiothérapie seule.



Le LCM est une forme rare de lymphome non hodgkinien à lymphocytes B qui est plus courante chez les hommes de plus de 50 ans.



Habituellement diagnostiqué durant ses phases tardives, ce cancer du sang se propage souvent à d'autres organes, dont la moelle osseuse, la rate et le foie.



De nombreux patients atteints du LCM répondent initialement au traitement, mais un taux élevé de récidive conduit parfois à un pronostic sombre.



Ces données ont été présentées à l'occasion de la tenue à Madrid du congrès de l'Association européenne d'hépatologie (EHA).





