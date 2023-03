Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: résultats positifs dans les tumeurs solides information fournie par Cercle Finance • 06/03/2023 à 09:33









(CercleFinance.com) - AstraZeneca et son partenaire japonais Daiichi Sankyo ont dévoilé lundi les résultats positifs d'une étude clinique de phase II consacrée à Enhertu, l'anticancéreux qu'ils développent en commun.



L'essai a en effet atteint son objectif en termes de taux de réponse objective en démontrant une réponse 'durable' chez les patients atteints de tumeurs exprimant le gêne HER2.



Cette étude de phase II est destinée à évaluer l'efficacité et l'innocuité d'Enhertu dans des cancers difficiles à traiter comme le cancer de la vessie, de l'ovaire, du pancréas ou d'autres formes rares de cancer.



Enhertu fait partie d'une nouvelle catégorie de molécules, les conjugués médicament-anticorps, qui sont absorbés par les cellules tumorales avant que l'anticorps délivre le médicament qui détruit ensuite la cellule cancéreuse de l'intérieur.



Le titre AstraZeneca coté à la Bourse de Londres s'inscrivait en légère hausse (+0,1%) lundi matin suite à ces résultats.





