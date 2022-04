Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: résultats positifs dans le soin du cholestérol information fournie par Cercle Finance • 05/04/2022 à 09:48









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé hier les résultats positifs d'un essai de phase IIb montrant que l'AZD8233 (un oligonucléotide antisens expérimental) avait atteint le critère d'évaluation principal à 50 mg avec 73 % de réduction des taux de cholestérol à lipoprotéines de basse densité (LDL-C), par rapport au départ.



Trois niveaux de dose d'AZD8233 ont été évalués (15 mg, 50 mg, 90 mg), administrés mensuellement par injection sous-cutanée pendant la période de dosage de 12 semaines.



Tous les bras actifs ont démontré des réductions des taux de LDL-C et de PCSK9 (le critère d'évaluation secondaire) à la semaine 12 par rapport au placebo. L'essai a été mené chez des patients atteints d'hypercholestérolémie à haut risque sous statine à forte dose.





