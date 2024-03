Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: résultats positifs dans le cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 16:43









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir qu'un essai de phase III a montré que Tagrisso (osimertinib) associé à une chimiothérapie, apportait un bénéfice ' cliniquement significatif et constant ' dans les résultats ultérieurs chez les patients présentant cancer du poumon à petites cellules (NSCLC) muté par EGFRm.



Ainsi, associé à la chimiothérapie, Tagrisso a démontré une tendance favorable à l'amélioration de la survie globale (SG) après deux ans de suivi.



Ces résultats ont été présentés aujourd'hui au Congrès européen sur le cancer du poumon (ELCC) 2024 à Prague, en République tchèque.



Cette étude 'renforce Tagrisso en tant que traitement de base du cancer du poumon non à petites cellules EGFRm, soit en monothérapie, soit en association avec une chimiothérapie, offrant le bénéfice de survie sans progression le plus long rapporté dans le monde', a commenté Susan Galbraith, vice-présidente exécutive de la R&D en oncologie chez AstraZeneca.







Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +2.74%