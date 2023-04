Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: résultats positifs dans le cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 17/04/2023 à 10:11









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi qu'un traitement à base d'Imfinzi s'était montré efficace chez des patients souffrant d'un type opérable du cancer bronchique.



D'après le laboratoire, l'association d'Imfinzi et d'une chimiothérapie - avant et après chirurgie - a permis d'améliorer de 32% la survie des patients sans récurrence, progression de la maladie ou décès par rapport à une chimiothérapie seule.



L'essai portait sur des individus atteints d'un cancer précoce du poumon non à petites cellules pouvant être opérés.



Cette amélioration 'statistiquement et cliniquement significative' par rapport à la chimiothérapie standard pourrait s'avérer déterminante sachant que bon nombre de patients souffrant de cette pathologie voient la maladie revenir, explique le groupe.



Imfinzi (durvalumab) est un anticorps monoclonal entièrement humain dirigé contre la protéine PD-L1 qui aide les tumeurs à échapper à la détection et à l'élimination par le système immunitaire.





