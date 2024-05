Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: résultats positifs dans la prévention du Covid information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 11:17









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que résultats d'un essai de phase III de prophylaxie pré-exposition (prévention) contre la COVID-19 ont montré que le sipavibart d'AstraZeneca (anciennement AZD3152), un anticorps expérimental à action prolongée (LAAB), a démontré une réduction 'statistiquement significative' de l'incidence du Covid par rapport au contrôle (tixagevimab/cilgavimab ou placebo) dans une population de patients immunodéprimés.



L'essai a satisfait aux deux critères d'évaluation principaux; le premier étant la réduction du risque relatif de COVID-19 symptomatique causé par n'importe quelle variante du SRAS-CoV-2 et le second étant la réduction du risque relatif d'infections causées par des variantes du SRAS-CoV-2 ne contenant pas la mutation F456L.



' Le Sipavibart a le potentiel de prévenir le COVID-19 chez les personnes immunodéprimées et nous allons désormais travailler avec les autorités réglementaires du monde entier pour proposer le Sipavibart à ces patients vulnérables', a commenté Iskra Reic, vice-présidente exécutive des vaccins et des thérapies immunitaires chez AstraZeneca.







