AstraZeneca: résultats positifs dans la maladie de Wilson

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a présenté jeudi les résultats détaillés d'une étude clinique de phase III concernant le comprimé ALXN1840 dans le traitement de la maladie de Wilson.



Le groupe biopharmaceutique indique que ce médicament, encore au stade expérimental, a atteint son critère d'évaluation principal en permettant une élimination du cuivre trois fois supérieure à celle du traitement de référence actuel.



Le laboratoire souligne que les résultats se sont révélés tout aussi efficaces chez des patients traités depuis une dizaine d'années.



Ces données seront présentées à l'occasion de l'International Liver Congress (ILC), qui se tient actuellement à Londres.



La maladie de Wilson est une maladie génétique caractérisée par l'accumulation toxique de cuivre dans l'organisme, essentiellement dans le foie et le cerveau, mais aussi dans d'autres organes vitaux.





