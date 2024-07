Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: résultats positifs dans la leucémie information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 09:40









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi que Calquence, son traitement oral contre les cancers du sang, avait donné des résultats positifs lors d'une étude de phase III.



Le médicament associé au venetoclax d'AbbVie, avec ou sans anticorps obinutuzumab, a amélioré de manière significative la survie sans progression de la maladie lorsqu'il a été administré en traitement de première ligne de la leucémie lymphoïde chronique, indique le laboratoire dans un communiqué.



Pour ce qui concerne le critère d'évaluation secondaire, une tendance positive a été observée avec l'association des deux molécules, avec ou sans obinutuzumab, par rapport au traitement de référence, à savoir une chimiothérapie associée à une immunothérapie, ajoute AstraZeneca.



Le groupe biopharmaceutique précise toutefois que les données n'étaient pas assez affinées pour pouvoir conclure à des résultats certains au niveau du critère secondaire.



La leucémie lymphoïde chronique (LLC) se caractérise par une accumulation progressive de lymphocytes B malins dans le sang, la moelle osseuse, la rate et les ganglions.



Les symptômes comprennent, entre autres, une fatigue, des fièvres, des sueurs nocturnes, une perte de poids non intentionnelle et une satiété précoce.





