Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Astrazeneca : résultats positifs dans deux essais Cercle Finance • 12/06/2020 à 10:59









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que Calquence a montré une efficacité et une tolérabilité à long terme pour les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique dans deux essais. L'essai ACE-CL-001 a montré un taux de réponse global de 97% avec un profil de sécurité durable pour les patients non traités auparavant après plus de quatre ans. En dernière analyse de l'ASCEND, environ 82% des patients atteints de LLC récidivante ou réfractaire traités par Calquence sont restés vivants et indemnes de progression de la maladie à 18 mois, contre 48% des patients sous rituximab associé à l'idelalisib ou à la bendamustine. Richard R. Furman, directeur du CLL Research Center, Weill Cornell Medicine a déclaré: ' Le profil d'innocuité de l'acalabrutinib fait du traitement jusqu'à la progression une option importante et plausible pour les patients. ' Les résultats seront présentés lors de l'édition virtuelle du 25e congrès annuel de l'Association européenne d'hématologie (EHA), du 11 au 14 juin 2020.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -1.35%