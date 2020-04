Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : résultats positifs d'une étude contre le cancer Cercle Finance • 24/04/2020 à 11:05









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a déclaré que les résultats d'une étude à un stade avancé de son médicament contre le cancer Lynparza ont montré une amélioration significative chez les hommes atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration. Les résultats de l'essai de phase III ont montré une amélioration 'statistiquement significative' et 'cliniquement significative' du critère d'évaluation secondaire clé de la survie globale, a déclaré le fabricant de médicaments. L'essai a déjà atteint son critère d'évaluation principal l'année dernière, montrant une amélioration significative de la survie sans progression radiographique dans ce cancer difficile à traiter. À ce jour, il s'est avéré assez difficile d'améliorer les chances de survie des patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration.

