Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: résultats positifs autour du Lokelma information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 15:32









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que les résultats d'une étude observationnelle multi-pays présentés aujourd'hui à l'American Society of Nephrology (ASN) montrent que le traitement de l'hyperkaliémie (HK) avec le liant potassique Lokelma (cyclosilicate de zirconium et de sodium) peut permettre aux patients atteints d'insuffisance rénale chronique (IRC) ou d'insuffisance cardiaque (IC) de maintenir leur traitement vital par un inhibiteur du système rénine-angiotensine-aldostérone (RAASi).



L'analyse a montré que les patients traités par Lokelma étaient beaucoup plus susceptibles (2,5 fois plus) de maintenir le traitement RAASi recommandé dans les lignes directrices 6 mois après un épisode d'hyperkaliémie (HK), par rapport aux patients qui n'étaient pas traités avec un liant potassique.



' L'évolution de la science montre que la gestion proactive de l'hyperkaliémie avec un liant potassique permet de maintenir le traitement RAASi recommandé par les lignes directrices aux niveaux de dose optimisés pour améliorer les résultats pour Les patients atteints d'IRC ou d'insuffisance cardiaque', indique Anjay Rastogi, chef clinique de néphrologie à l'UCLA Health.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.71%