AstraZeneca : résultats positifs autour de l'ARNm codant

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce les résultats positifs d'un essai de phase IIA portant sur l'AZD8601, co-développé avec Moderna. Les chercheurs ont injecté de l'ARNm codant pour le facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF-A) - connu sous le nom d'AZD8601 - directement dans le myocarde de patients subissant un pontage aorto-coronarien. L'essai a atteint son critère principal d'innocuité et de tolérance chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque. 'Ces premiers résultats indiquent le potentiel des thérapies à base d'ARNm pour stimuler la production de VEGF-A afin de fournir des options réparatrices et modificatrices de la maladie aux patients souffrant d'insuffisance cardiaque et d'autres maladies vasculaires ischémiques', a commenté Mene Pangalos, vice-président BioPharmaceuticals chez AstraZeneca.

