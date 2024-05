Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: résultats favorables dans le cancer bronchique information fournie par Cercle Finance • 27/05/2024 à 09:53









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi que le Dato-DXd, développé en collaboration avec le japonais Daiichi Sankyo, avait permis d'améliorer la survie globale des patients lors d'un essai de phase III dans le cancer bronchique.



D'après les résultats de l'étude, ce conjugué anticorps-médicament a montré une amélioration 'cliniquement significative' de la survie d'ensemble des patients atteints d'un cancer avancé du poumon non à petites cellules non épidermoïde en comparaison avec une chimiothérapie.



D'après AstraZeneca, le datopotamab deruxtecan devient ainsi le premier médicament expérimental à montrer une amélioration significative de la survie des patients précédemment traités par rapport au docetaxel, le traitement de référence de la maladie.



'Ces résultats viennent renforcer le potentiel du datopotamab deruxtecan dans l'objectif de remplacer la chimiothérapie dans les formes avancées de la maladie et notre confiance dans les essais actuellement conduits dans la prise en charge de première ligne de la maladie', estime Susan Galbraith, la responsable de la R&D oncologie du groupe biopharmaceutique.



L'essai de phase III a porté sur environ 600 patients en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.





