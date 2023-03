AstraZeneca: résultats encourageants pour Tagrisso information fournie par Cercle Finance • 09/03/2023 à 12:53

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce qu'un essai de phase III a montré que Tagrisso (osimertinib) avait produit une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie globale (OS) par rapport au placebo dans le traitement adjuvant des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (CBNPC) à stade précoce (IB, II et IIIA) avec mutation du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFRm) après résection complète de la tumeur à visée curative.



'Les résultats de cette étude fournissent des preuves solides que l'osimertinib offre les meilleurs soins possibles aux patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules muté par l'EGFR à un stade précoce qui étaient historiquement confrontés à des taux élevés de récidive et n'avaient auparavant aucune option ciblée après la chirurgie', a commenté Roy S. Herbst, directeur adjoint et chef de l'oncologie médicale au Yale Cancer Center et au Smilow Cancer Hospital, New Haven, Connecticut.



Par ailleurs, l'innocuité et la tolérabilité de Tagrisso dans l'essai étaient conformes à son profil établi et aucun nouveau problème d'innocuité n'a été signalé.