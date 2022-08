Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

AstraZeneca: résultats encourageants pour le Tagrisso information fournie par Cercle Finance • 08/08/2022 à 12:59

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a présenté aujourd'hui les résultats préliminaires d'un essai de phase II, montrant que le Tagrisso (osimertinib) associé au savolitinib a engendré un taux de réponse objective (ORR) de 49% chez les patients atteints de certains cancers du poumon non à petites cellules (NSCLC) avec une mutation dite EGFR.



L'ORR le plus élevé a été observé chez les patients présentant des niveaux élevés de MET qui n'avaient pas été traités par chimiothérapie antérieure Chez les patients dont les tumeurs ne présentaient pas de taux élevés de MET, l'ORR était de 9%.



Alors que la norme actuelle de soins pour les patients atteints d'un cancer du poumon muté par l'EGFR est la chimiothérapie, les résultats de cet essai suggèrent que le savolitinib associé au Tagrisso au moment de la progression de la maladie pourrait constituer une option de traitement potentiellement moins toxique et plus efficace.



'Nous sommes impatients de mieux comprendre le potentiel du régime Tagrisso plus savolitinib dans cet essai ainsi que dans un prochain essai de phase III', a commenté en substance Cristian Massacesi, médecin-chef et directeur du développement en oncologie chez AstraZeneca.