AstraZeneca: résultats encourageants pour le Dato-Dxd

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce des résultats positifs d'un essai de phase III portant sur le datopotamab deruxtecan (Dato-Dxd).



Selon le laboratoire, les résultats ont démontré 'une amélioration statistiquement significative' de la survie sans progression (SSP) par rapport au docétaxel (soit la chimiothérapie de référence actuelle), chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique traités par au moins un traitement antérieur.



Pour le double critère d'évaluation principal de la survie globale (SG), les données n'étaient pas matures et une tendance précoce a été observée en faveur du datopotamab deruxtecan par rapport au docétaxel



L'essai se poursuivra comme prévu pour évaluer la SG avec une plus grande maturité.





