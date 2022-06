Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: résultats encourageants pour l'eplontersen information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 09:54









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce qu'un essai de phase III portant sur l'eplontersen, développé par AstraZeneca et Ionis, a atteint un changement 'statistiquement et cliniquement significatif' chez les patients atteints de polyneuropathie amyloïde héréditaire à médiation par la transthyrétine (ATTRv-PN).



L'ATTRv-PN est une maladie débilitante qui entraîne des lésions des nerfs périphériques avec incapacité motrice dans les cinq ans suivant le diagnostic. Sans traitement, elle est généralement mortelle en une décennie.



' Ces données encourageantes renforcent le profil d'innocuité d'eplontersen et démontrent clairement son potentiel à apporter un bénéfice thérapeutique indispensable aux patients atteints d' ATTRv-PN', souligne Teresa Coelho, M.D., neurologue et neurophysiologiste à l'hôpital universitaire Santo António, à Porto (Portugal).







