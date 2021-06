Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : résultats encourageants pour Calquence Cercle Finance • 07/06/2021 à 10:32









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que les résultats finaux d'un essai de phase III ont démontré une incidence moindre de fibrillation auriculaire chez les adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) traités avec Calquence (acalabrutinib) par rapport à ceux traités par ibrutinib (9,4% avec acalabrutinib contre 16% avec ibrutinib). L'étude portait sur des patients ayant déjà été traités pour leur LLC. La fibrillation auriculaire est une fréquence cardiaque irrégulière qui peut augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral, d'insuffisance cardiaque ou d'autres complications cardiaques, précise AstraZeneca. Par ailleurs, l'étude a atteint son critère d'évaluation principal à savoir une survie sans progression (SSP) non inférieure par rapport au traitement avec ibrutinib. 'Ces données fournissent des preuves convaincantes que l'acalabrutinib est une option plus tolérable avec une toxicité cardiovasculaire réduite et globalement moins d'arrêts en raison d'événements indésirables', a commenté John C. Byrd, professeur émérite de l'Ohio State University et chercheur principal de l'essai.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.48%