AstraZeneca: résultats encourageants dans le lymphome

(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que les résultats d'un essai de phase III ont montré que Calquence (acalabrutinib), associé à une chimio-immunothérapie standard, au bendamustine et au rituximab, a démontré une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie sans progression (SSP) par rapport à la norme de soins chez les patients adultes non traités auparavant atteints d'un lymphome à cellules du manteau (MCL).



Une tendance a été observée en faveur de Calquence plus chimio-immunothérapie pour le critère secondaire de survie globale (SG). Les données de SG n'étaient pas matures au moment de cette analyse et l'essai continuera à évaluer la SG.



Le MCL est une forme rare et généralement agressive de lymphome non hodgkinien (LNH), souvent diagnostiquée comme une maladie à un stade avancé.



'L'intégration de Calquence dans le traitement de première intention du lymphome à cellules du manteau donnerait à beaucoup plus de patients la possibilité de bénéficier de l'efficacité robuste et du solide profil d'innocuité que nous avons constaté avec ce médicament', a commenté Michael Wang, codirecteur des essais cliniques au MD Anderson Cancer Center à Houston, aux États-Unis et chercheur principal de l'essai.





