AstraZeneca: résultats encourageants dans le diabète T2

(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que des résultats d'un essai de phase III sur les enfants souffrant de diabète de type 2 offraient 'de l'espoir'.



En effet, les résultats ont démontré une réduction significative de l'A1C (un marqueur de la glycémie moyenne), chez les patients atteints de diabète de type 2 (DT2) traités par Forxiga (dapagliflozine) par rapport aux patients recevant un placebo.



' La diminution significative du taux d'HbA1c que nous avons observée chez les patients recevant Forxiga peut indiquer une réduction de la progression de la maladie et de ses complications', estime Naim Shehadeh, professeur d'endocrinologie au Rambam Health Care Campus, en Israël.



Les résultats ont été présentés aujourd'hui, à l'occasion de la 59e réunion annuelle du congrès de l'Association européenne pour l'étude du diabète (EASD) et publiés simultanément dans le New England Journal of Medicine Evidence.





